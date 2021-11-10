Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 18%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России с начала 2021 года, по данным на 7 ноября, увеличился на 18% и достиг $27,871 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции составлял 19%.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 9% и достиг $8,353 млрд, продукции масложировой отрасли - на 45%, до $5,576 млрд, поставки мясной и молочной продукции выросли на 30%, до $1,212 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 21% и составил $5,361 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 9%, до $3,694 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 11%, до $3,675 млрд.

В структуре экспорта 13,1% поставок пришлось на ЕС, 11,9% - на Турцию, на Китай - 10,6%, на Южную Корею - 7,3%, Казахстан - 5,8%, Египет - 4,9%, Белоруссию - 4%, Украину - 2,6%, Узбекистан - 2,3%, Саудовскую Аравию - 2,1%.

По данным на 7 ноября, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 36% в годовом выражении, до $3,652 млрд, в Турцию - на 32%, до $3,315 млрд, экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 10%, до $2,946 млрд, в Южную Корею поставки выросли на 45%, до $2,033 млрд, в Казахстан - на 22%, до $1,615 млрд.