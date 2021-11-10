Цены на дизельное топливо на бирже вновь обновили максимумы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Биржевые цены на летнее, межсезонное и зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду продолжили расти и вновь обновили исторические максимумы. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, цена летнего дизеля выросла за день на 1,7%, до 53,58 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1,1%, до 54,62 тыс. рублей за тонну. Стоимость этих видов топлива обновляет рекорды второй день подряд. Зимний дизель подорожал на 0,5%, до 60,78 тыс. рублей за тонну. Его биржевой индекс достигает нового максимума четвертый торговый день подряд.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,3%, до 53,15 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1%, до 54,07 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 1,2%, до 25,8 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 0,8%, до 37,89 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась за день на 1,6%, до 57,56 тыс. рублей за тонну, после того, как обновила рекорд днем ранее, 9 ноября.