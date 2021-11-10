Финансирование возведения заводов по переработке опасных отходов в РФ начнется в декабре

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первые средства на строительство двух экотехнопарков по переработке отходов I и II классов опасности в России будут выделены правительством в декабре 2021 года. Об этом в среду заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Федеральный экологический оператор - его задача сегодня построить семь заводов по стране, которые будут заниматься утилизацией этих отходов, опасных отходов (I и II классов опасности - прим. ТАСС). Часть этих заводов коллеги построят за собственные деньги компании, часть - поможет государство. На два завода в этом году уже первое финансирование в декабре выделим", - сказал он в ходе интервью, опубликованного на официальном ютуб-канале Ministrlive.

20 октября директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев сообщил, что семь экотехнопарков (ЭТП) для переработки отходов I и II классов опасности будут введены в строй в России до конца 2024 года.

Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской (ЭТП "Михайловский"), Кировской (ЭТП "Мирный"), Курганской (ЭТП "Щучье") областях и Удмуртской Республике (ЭТП "Камбарка"). В настоящее время идет закупка необходимого оборудования и дооснащение этих ЭТП. "Что касается еще трех экотехнопарков - "Восток" (гУсолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (Северск, Томская область), то по этим объектам в настоящее время проходят общественные слушания, проводятся экспертизы, и как только будут получены все необходимые документы, начнется строительство", - сообщил Лебедев.

Экотехнопарки в Кировской, Саратовской, Курганской, Иркутской, Томской областях и Удмуртской Республике схожи по группам перерабатываемых отходов. Речь идет о смесях неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот, ртутьсодержащих отходах и отходах с органическими компонентами. ЭТП в Нижегородской области ориентирован на переработку только химических источников тока.