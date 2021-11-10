Доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в октябре снизилась до 13,3%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Доля иностранных инвесторов на аукционах ОФЗ в октябре снизилась до 13,3% с 27,8% в сентябре, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

В целом портфель ОФЗ нерезидентов сократился на 55,7 млрд рублей за счет их оттока на последней неделе октября (-74,3 млрд рублей) после повышения ключевой ставки Банка России. "Продажи нерезидентов в последнюю неделю октября стали максимальными за последние полтора года, когда наблюдался отток иностранных участников из ОФЗ на фоне начала пандемии в марте 2020 года", - отмечает регулятор.

При этом нетто-продажи нерезидентами на вторичных биржевых торгах бондов на сумму 78,7 млрд рублей в значительной степени повлияли на рост доходностей ОФЗ.

Кроме того, отток иностранных инвесторов с рынка облигаций (государственных и корпоративных) больше произошел в странах, где присутствуют в основном пассивные, а не активные фонды. "Поскольку на российском рынке доля пассивных фондов составляет всего 18%, то это является дополнительным фактором устойчивости российского рынка государственного долга перед оттоком нерезидентов", - считает ЦБ.

В октябре Минфин на фоне значительного роста доходностей ограничил объемы предложения новых бумаг на аукционах для снижения дополнительного давления на рынок. В целом за месяц объем размещений составил всего 57 млрд рублей (11% от планового объема размещения на IV квартал в размере 520 млрд рублей). В среднем за один аукцион в октябре Минфин продавал ОФЗ на сумму 14,2 млрд рублей. Основными покупателями на аукционах ОФЗ выступали системно значимые кредитные организации, их доля от объема составила 57,4%.