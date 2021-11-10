Минтранс предлагает стивидорным компаниям ввести приоритет для социально значимых грузов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минтранс предлагает стивидорным компаниям добровольно ввести приоритет для социально значимых грузов, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"К сожалению, работа экспедиторских и стивидорных компаний - это рынок, а он находится вне зоны контроля и ответственности морских властей РФ. Но, несмотря на это, со стивидорными компаниями у нас заключает договор "Росморпорт", и мы сейчас в этом договоре, где у нас до этого предусматривалась только передача в аренду гидротехнических сооружений, мы предложили пока в рабочем порядке добровольно добавить предложение о приоритете социально значимых грузов при погрузке и при работе в портах. Если стивидорные компании не согласятся с этим, у нас есть встречное предложение - это внести поправку в проект закона о российских морских портах, но мы вернемся к этому отдельно по итогам переговоров с ними", - сказал он.