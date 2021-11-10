Число самозанятых в России превысило 3,3 млн человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число самозанятых россиян на текущий момент составляет более чем 3,3 млн человек, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Сатин.

"Мы знаем, что количество самозанятых лиц, которые сейчас уже зарегистрированы, превысило 3,3 млн человек", - сказал Сатин в среду на пленарном заседании XVII Всероссийского налогового форума.

В начале сентября сообщалось, что число самозанятых в России достигло почти 3 млн человек.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прогнозировал, что число самозанятых граждан в стране вырастет до 5-6 млн человек к 2024 году. По его словам, к 2030 году их количество может приблизиться к 10-11 млн.