Субсидируемый авиарейс между Улан-Удэ и Кызылом откроют в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Новый авиарейс свяжет Улан-Удэ и Кызыл в 2022 году, направление будет субсидированным. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минтранса Бурятии.

"Росавиация включила пять воздушных направлений из Бурятии в список субсидирования на 2022 год. <…> Улан-Удэ - Томск, Улан-Удэ - Иркутск, Улан-Удэ - Кызыл, а также Нижнеангарск - Иркутск, Таксимо - Иркутск. Все рейсы, кроме Улан-Удэ - Кызыл, выполнялись в этом году. На новый рейс до Республики Тыва в 2022 году заявилась компания "КрасАвиа", - сообщили в пресс-службе.

Маршруты между Улан-Удэ и Кызылом будут выполняться с мая по сентябрь один раз в неделю.

"Правительством Бурятии проводится работа по дальнейшему расширению маршрутной сети региональных авиаперевозок, - приводит пресс-служба слова зампреда правительства республики Евгения Луковникова. - Так, совместно с правительством Томской области, аэропортом Байкал и авиакомпанией Red Wings в 2022 году продолжится выполнение рейсов по маршруту Улан-Удэ - Томск. Рейс сегодня востребован, средняя загрузка составляет 86%. Объем финансирования на 2022 год составит из федерального бюджета - 30 млн рублей, из республиканского - 15 млн рублей".

На Восточном экономическом форуме, прошедшем 2-4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что спрос на авиаперевозки по разным направлениям на Дальнем Востоке значительно превышает предложение. Он сообщил, что востребованность межрегионального авиасообщения очень высока, что "все расчеты, прогнозы всегда быстро превышаются фактическим спросом: как только появляется авиасообщение, пассажиропоток растет больше прогнозного", "социальные, экономические связи быстро заполняют возникшую нишу возможностей и начинают генерить дополнительный спрос".