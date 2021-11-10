Gett решил выйти на биржу через объединение со SPAC

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Компания Gett, один из международных лидеров в сфере управления наземным транспортом, выходит на биржу Nasdaq в США в результате объединения с компанией Rosecliff Acquisition Corp. Об этом говорится в сообщении Gett.

"Rosecliff Acquisition Corp I, компания по приобретению специального назначения (SPAC), и GT Gettaxi Limited (Gett), международная software-платформа по управлению наземным транспортом (Ground Transportation Management, GTM), сегодня объявили о заключении окончательного соглашения по объединению бизнеса. После завершения объединения бизнеса новая компания будет функционировать под названием Gett и торговаться под тикером "GETT" на бирже Nasdaq", - говорится в сообщении.

В Gett уточнили, что предполагаемая стоимость компании на момент закрытия сделки составит $1 млрд. Ожидается, что при единогласном одобрении советами директоров как Gett, так и Rosecliff сделка завершится в первой половине 2022 года.

Уточняется, что сделка обеспечит до $253 млн инвестиций с трастового счета Rosecliff, а также дополнительные $30 млн в форме частных инвестиций от основателей Rosecliff и акционеров Gett.

"В Gett мы стремимся к тому, чтобы стать отраслевым стандартом в управлении корпоративными расходами на наземный транспорт. Наша команда строит глобальную сеть наземного транспорта, охватывающую весь мир и соединяющую все точки, как это в свое время произошло с телефонией или сетью интернет. В связи с растущей нехваткой водителей из-за пандемии, на многих рынках стало сложнее заказать автомобиль у какого-либо одного поставщика. Корпорации и их сотрудники ищут более современный и надежный сервис для управления самым широким кругом поставщиков, чтобы оптимизировать свои расходы на наземный транспорт и увеличить скорость подачи автомобиля для своих сотрудников. Наша платформа работает как маркетплейс, который приносит пользу ключевым заинтересованным сторонам: корпоративные клиенты получают возможность оптимизировать затраты через современное ПО по управлению расходами. Сотрудники: повышают оперативность подачи через расширенное покрытие в любой точке мира. В то же время наши партнеры-поставщики получают возможность увеличивать свою прибыль, используя наше автоматизированное решение в разных странах", - отметил основатель и генеральный директор Gett Дэйв Вайсэр.

В свою очередь основатель и CEO Rosecliff Майкл Мерфи подчеркнул, что Rosecliff сможет ускорить рост Gett для повышения ценности компании для всех акционеров. "В процессе оценки бизнеса мы оставили материальный прирост по мультипликаторам по сравнению с тем, как торгуются другие B2B-маркетплейсы и компании, занимающиеся транзакционным программным обеспечением", - добавил он.