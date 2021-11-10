Глава "Российской креативной недели" отметила запрос креативных индустрий на аналитику

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Устойчивое развитие креативных индустрий требует аналитики, которой не хватает, чтобы измерить результаты изменений в этом секторе. Об этом заявила директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам всероссийского исследования роли цифровых платформ в процессе развития креативных индустрий и поддержке креативного предпринимательства.

"С чем мы сталкиваемся, когда спускаемся на уровень работы непосредственно бизнеса либо на уровень создания программных документов в субъектах РФ? Нет аналитики, нет цифр, на которые мы могли бы легко опереться и, проведя какое-то количество мероприятий, событий, изменений, может быть, даже в законодательстве, померить ощутимые результаты, что было, а что изменилось. И этого очень не хватает и на федеральном уровне, и на региональном уровне", - сказала она.

Абрамова рассказала, что на первой "Российской креативной неделе" организаторы опрашивали рынок и пытались установить, как систематизировать понимание развития креативных индустрий в России. Она отметила быстрый отклик на проблемы креативного и творческого рынка со стороны российских властей, в частности создание Президентского фонда культурных инициатив, появление в регионах НКО, которые занимаются развитием креативного сектора.

В этой связи она назвала проведенное исследование неоценимым вкладом в развитие сферы креативных индустрий и выстраивание правильного направления для этого движения. "Любая аналитика помогает проложить те самые рельсы в правильном направлении, поэтому нам очень важно было подтвердить, наверное, в том числе теории, гипотезы, которые эксперты высказывают на разных площадках, в том числе на нашей, и взять эти цифры в свою работу", - добавила Абрамова. Он отметила, что цифровые платформы также являются объектом креативной экономики, цифровые продукты занимают большой объем во всех креативных индустриях. При этом важно помнить, по ее словам, про устойчивое развитие, баланс между бизнесом и социальной помощью.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов в свою очередь выразил надежду, что проведенное исследование внесет свой вклад в развитие деловой культуры внутри креативных индустрий. "Это очень важный аспект, который позволяет действительно адекватно смотреть на то, что из себя представляют индустрии креативные и чем на самом деле нужно заниматься всем инфраструктурным организациям, чем на самом деле может в том числе креативная индустрия помочь экономике в целом", - сказал он. По его мнению, сегодня необходимо затратить усилия на популяризацию этого сектора и регулярно проводить такие исследования.