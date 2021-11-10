В Адыгее до 1 декабря примут меры по снижению налоговых ставок для бизнеса

МАЙКОП, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил до 1 декабря принять меры по снижению налоговых ставок для предпринимателей республики. Об этом он сообщил в среду на своей странице в соцсети Instagram .

"Один из актуальных запросов бизнес-сообщества - это изменение размера процентной ставки по налогу на имущество, налагаемого на коммерческую недвижимость. В связи с этим я поручил кабмину республики принять решения, направленные на снижение налоговых ставок. Ситуация не позволяет промедлений, поэтому поставил задачу сделать все необходимое для принятия таких решений до 1 декабря", - написал он.

Руководитель республики напомнил, что такая мера уже применялась в 2020 году в рамках пакета экстренных мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей. В частности, пониженную ставку по налогу на имущество организаций на 2020 год в размере 1% ввели региональным законом для юрлиц, применяющих специальный налоговый режим.

"Подобные решения по установлению ставок на коммерческую недвижимость физлиц - это полномочия органов местного самоуправления, которые тоже могут принять решения о снижении налоговой нагрузки. В условиях продолжающихся ограничений, связанных с пандемией, считаю это важным и необходимым", - пояснил Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что и в дальнейшем власти республики продолжат выстраивать экономическую политику региона с учетом мнения представителей бизнеса, улучшать механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствовать меры поддержки.

Ранее сообщалось, что кинотеатры, детские развлекательные центры, кальянные и ночные клубы смогут возобновить свою работу в Адыгее с 11 ноября. Для посещения культурно-развлекательных, спортивных учреждений, заведений общепита гражданами старше 18 лет потребуется наличие QR-кода о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (при наличии справки о медотводе от вакцинации). При заселении в гостиницы и базы отдыха по-прежнему требуются не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. По данным регионального оперативного штаба на 10 ноября, в республике коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 22 439 человек, на лечении находится 2 687 человек (плюс 83 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 19 140 человек (плюс 57 случаев за сутки), умерли 612.