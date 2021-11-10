Эксперт: российский рынок креативных индустрий необходимо регулярно исследовать

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рынок креативных индустрий в России необходимо исследовать регулярно, чтобы формировать идентичность предпринимателей из этого сектора экономики. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС в среду генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, комментируя результаты всероссийского исследования роли цифровых платформ в процессе развития креативных индустрий и поддержке креативного предпринимательства.

"Конечно же, необходимо подобного рода изучение рынка, сектора проводить регулярно, [его] нужно делать как можно более широко для того, чтобы это осознание приходило максимально всем, кто так или иначе связан с этим сектором. Потому что здесь, помимо идентификации креативного предпринимателя - на что он может рассчитывать, где он может найти не только поддержку, но и точки роста, поскольку иногда получается так, что чрезмерное внимание, в том числе государства или просто инфраструктурных организаций, подменяют инициативу, что на самом деле, с моей точки зрения, определенным образом губительно для креативного предпринимателя, который должен самостоятельно активно себя искать, реагировать на вызовы", - сказал Намаконов.

Он отметил, что Федерация креативных индустрий проводила собственный опрос, в рамках которого выявлялись потребности участников. "Идентичность креативного предпринимателя - кто я, какой я, что я делаю - это один из вопросов, которые они все себе задают в регионах, организациях, фондах, департаментах и так далее. То есть, что из себя представляет этот субъект, каким образом он должен раскрываться, каким образом ему необходимо находить свое место, что ему сегодня делать для того, чтобы по-настоящему влиться в этот процесс, который за 2021 год с точки зрения развития обрел колоссальные масштабы, с моей точки зрения", - подчеркнул Намаконов.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.