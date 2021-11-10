Оверчук обсудил формирование кредитного портфеля России в НБР с президентом банка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил с президентом Нового банка развития (НБР) Маркосом Троихо перспективы формирования российского кредитного портфеля в банке. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Стороны обсудили результаты, достигнутые в рамках операционной деятельности Нового банка развития. Особое внимание было уделено текущему состоянию и перспективам формирования российского кредитного портфеля в банке, включая предоставление финансирования субъектам Российской Федерации и российским корпоративным заемщикам", - отмечается в сообщении по итогам встречи на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Стороны отметили важную роль банка в оказании поддержки правительствам стран БРИКС в борьбе с пандемией COVID-19 и финансировании программ по восстановлению экономического роста.

"Заместитель председателя правительства приветствовал завершающуюся работу над новой стратегией банка и выразил надежду, что при сохранении финансирования инфраструктуры и проектов устойчивого развития в качестве основных направлений операционной деятельности НБР на очередной пятилетний период Новый банк развития будет предоставлять финансирование на решение проблем инфраструктурного развития, климата, задач энергетического перехода и реализацию программ цифровизации", - говорится в сообщении.

О банке

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Бразилии в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Портфель обязательств банка БРИКС с момента начала его операционной деятельности по уже одобренным проектам превысил $30 млрд, а совокупные выплаты составили более $10 млрд. Проекты охватывают различные направления, включая зеленую энергетику, городскую и транспортную инфраструктуру, систему водоочистки и многие другие сферы.

В начале сентября этого года пресс-служба банка объявила о том, что Совет управляющих НБР одобрил включение в состав финансового учреждения новых членов, которыми станут ОАЭ, Уругвай и Бангладеш.