Недельная инфляция в России замедлилась до 0,09%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 2 ноября по 8 ноября 2021 года составила 0,09%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,21%.

С начала года потребительские цены выросли на 6,62%. В годовом выражении инфляция на 8 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,069%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на гречневую крупу - на 1,3%, макаронные изделия - на 0,9%, ржаной хлеб и сычужные сыры - на 0,7%, сливочное масло, сметану, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис - на 0,6%, жирный творог - на 0,5%. В среднем по России выросли цены на сосиски, сардельки, питьевое молоко, пшеничную муку и черный чай - на 0,4%, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%. Также на 0,2% выросли цены на маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания и печенье. Цены на баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы и соль выросли на 0,1%.

Куриные яйца подорожали на 1%, куриное мясо - на 0,4%. Цены на подсолнечное масло и сахарный песок выросли на 0,2% и 0,6% соответственно.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,5%, в том числе на огурцы - на 2,8%, помидоры - на 2,5%, белокочанную капусту - на 1,1%, картофель - на 0,8%. В то же время подешевели репчатый лук - на 1,1%, яблоки - на 0,5%, морковь - на 0,3%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: бромгексин - на 0,6%, валидол - на 0,4%, корвалол - на 0,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,2%, аллохол - на 0,1%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами снизились на 0,5%, отечественные поливитамины без минералов - на 0,4%, комбинированные анальгетики и нимесулид - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло и зубные щетки - на 0,6%, туалетные мыло и бумага, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, гигиенические прокладки - на 0,3%. Цены на детские подгузники снизились на 0,2%, пеленки для новорожденных, стиральные порошки и зубные пасты - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,7%, телевизоры - на 0,2%, отечественные сигареты с фильтром, майки, футболки, мужские носки, женские колготки, кроссовки для детей, обрезные доски - на 0,1%. Цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты снизились на 1%, смартфоны - на 0,9%, электропылесосы и шампуни - на 0,6%, металлочерепицу - на 0,4%, джинсы для детей - на 0,2%. Цены на бензин увеличились на 0,1%, дизельное топливо - на 0,6%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 4,4%, проживания в гостиницах 3-5 звезд и хостелах - на 0,8-4,7%, путевок в санатории - на 0,2%. В то же время стоимость проживания в гостиницах 1 звезда и мотелях выросла на 0,3%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем увеличились на 0,1%.