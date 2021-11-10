Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 6 копеек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 2 по 8 ноября 2021 года выросли на 6 коп. и составили 49,37 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 7 коп. - до 46,44 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 коп. - до 50,23 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 8 коп. - до 58,13 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 29 коп. - до 51,59 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 55 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане - на 2,2%, Хабаровске - на 0,7% и Биробиджане - на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 45,4 до 47,19 руб., марки Аи-95 - от 50,19 до 54,89 руб., марки Аи-98 - от 55,88 до 60,79 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,8 до 46,85 руб., марки Аи-95 - от 48,6 до 50,95 руб., марки Аи-98 - от 58,2 до 59,9 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 5% по сравнению с предыдущей неделей - до 796,9 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 2,8% и составило 1 млн 533,1 тыс. тонн.