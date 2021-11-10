Российские компании столкнулись с трудностями при ввозе маркированных товаров в Белоруссию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские обувные компании столкнулись с трудностями при ввозе маркированных товаров на территорию Белоруссии из-за ввода новых правил маркировки в этой стране, сообщила ТАСС руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости АКОРТ Анна Орлова.

"Проблемы были вызваны тем, что правила маркировки Белоруссии, вступившие в силу 1 ноября, обязывают передавать в систему код маркировки вместе с кодом проверки, что обязывает импортера просканировать каждую единицу товару для ввода в оборот. Данные правила приводили к многочисленным ошибкам в системе, а также не позволяли проходить товарам проверку подлинности в системе национального оператора", - сказала Орлова, уточнив, что речь идет об операторе "Белбланковыд".

Установленные правила, а также проблемы в работе системы не только усложняли процесс ввоза товаров в страну, но и привели к возникновению технических барьеров во взаимной торговле в странах ЕАЭС и финансовым потерям российских компаний, осуществляющих поставки обувных товаров в Белоруссию.

"Проблемы, с которыми столкнулись российские компании, продолжались до 5 ноября. На сегодняшний день проблемы при ввозе обувных товаров на территорию Белоруссии решены", - заключила Орлова.