В Минэнерго ожидают роста инвестиций в нефтяную отрасль по итогам 2021 года

ГЛАЗГО, 10 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Министерство энергетики РФ прогнозирует прирост капиталовложений в нефтяной сектор по итогам 2021 года. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Павел Сорокин на полях климатической конференции ООН в Глазго.

"Сейчас идет финализация прогнозов по году. По сравнению с прошлым годом у нас будет прирост, он ожидается", - сказал замминистра, не став уточнять, насколько увеличатся инвестиции в нефтяную отрасль по итогам 2021 года. Согласно опубликованному в апреле докладу Минэнерго России, за 2020 год капиталовложения вертикально-интегрированных нефтяных компаний в нефтедобычу составили чуть более 1,3 трлн рублей, что было на 1,9% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, Сорокин прокомментировал текущую ситуацию с выполнением в стране программы социальной газификации. В среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что объем работ будет меньше первоначальной оценки в 4 млн домовладений, речь может идти о 2-2,5 млн домовладений. "Инвестиции [государства в социальную газификацию] будут зависеть от заявок. То есть если условно от 2,8 млн [домовладений] придет 60% заявок, это будет тоже самое, что 40% от 4 млн. По итогам инвентаризации была проведена работа: все регионы уточнили [данные], убрали все участки и СНТ, которые изначально подпадали под потенциал, и получилась та цифра, которую назвал министр. Она показывает потенциал газификации, а дальше все будет зависеть от заявочной кампании", - подчеркнул Сорокин.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.