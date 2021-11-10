Кабмин обсудит закрепление возможности отдельным непубличным АО отказаться от аудита

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг, 11 ноября, обсудит проекты поправок, закрепляющих возможность отдельным непубличным акционерным обществам отказаться от проведения обязательного аудита их годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"При этом правило проведения обязательного аудита предлагается сохранить в отношении акционерных обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, а также для тех, в капитале которых участвует Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование", - уточняется в сообщении.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что советы директоров или наблюдательные советы непубличных обществ, не подпадающих под обязательный аудит, вправе принять решение о его проведении и в этом случае обязаны включить в повестку годового собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора. "Таким образом, в отношении непубличного акционерного общества, не подпадающего под обязательный аудит, предусматривается диспозитивное регулирование: оно может привлечь аудиторскую организацию или индивидуального аудитора", - отметили в пресс-службе.

В еще одном законопроекте прописано, что публичные и непубличные акционерные общества, подпадающие под обязательный аудит, обязаны привлекать для его проведения только аудиторские организации.