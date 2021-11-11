"Газпром" вновь заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Газпром" подал на четверг, 11 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки второй день подряд, следует из данных на сайте "Оператор ГТС Украины".

Так, транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" и 32,2 млн куб. м через станцию "Сохрановка". Суммарно заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, что близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн куб. м, следует из данных "Газпрома".

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.