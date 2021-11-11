ВТБ с начала года оформил рекордный объем потребкредитов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ВТБ в течение января - октября 2021 года оформил более 1,3 млн потребительских кредитов на общую сумму 1,09 трлн рублей. Это рекордный объем для банка за всю его историю, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"За десять месяцев клиенты ВТБ оформили более 1,3 млн потребительских кредитов на сумму свыше 1,09 трлн рублей, что на 70% превышает значения за январь - октябрь 2020 года. Это рекордный объем продаж за всю историю банка. Сегодня каждый пятый кредит на рынке выдается ВТБ", - отмечается в сообщении.

В этом году кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов у населения, считают в ВТБ. В октябре выдачи банка в этом сегменте составили 106 млрд рублей, это в полтора раза больше показателя октября прошлого года. Портфель по кредитам наличными ВТБ превысил 1,8 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%.

"Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечаем со второго квартала. Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Ежемесячно объемы выдач увеличиваются более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Высокий спрос со стороны наших клиентов сохранится, до конца года мы рассчитываем выдать в общей сложности 1,3 трлн рублей. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан", - прокомментировал начальник управления "потребительского кредитования" ВТБ Евгений Благинин, слова которого привела пресс-служба.

Кредит наличными в ВТБ доступен на сумму от 30 тыс. до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования.