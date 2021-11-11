"Сбер" запустит маркетплейс по торговле "зелеными" сертификатами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Сбер" в течение первого квартала 2022 года запустит на базе своей блокчейн-платформы маркетплейс по торговле "зелеными" сертификатами, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"В "Сбере" функционирует блокчейн-платформа, позволяющая осуществлять сделки по купле-продаже сертификатов "зеленой" энергии. На базе этой блокчейн-платформы мы сейчас разрабатываем маркетплейс по торговле "зелеными" сертификатами, который планируем запустить в первом квартале 2022 года. Эта площадка позволит производителям "зеленой" энергии выпускать такие сертификаты и продавать их. Также мы используем ту же технологическую блокчейн-платформу в сахалинском эксперименте для разработки Реестра углеродных единиц в регионе", - сказал Попов.