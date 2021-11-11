Экспорт легковых машин из России в январе - сентябре вырос на 46,3%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе - сентябре 2021 года увеличился на 46,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 66,4 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ составил $1,06 млрд (+55,5%).

При этом в сентябре экспорт легковых машин вырос на 38,3% по сравнению с августом текущего года и составил 7,9 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $128,9 млн (+35,9% к августу).

Экспорт грузовых автомобилей из РФ в январе - сентябре 2021 года вырос на 10,3% - до 9,3 тыс. штук. В стоимостном выражении продажи увеличились на 8,5% и составили $240,7 млн.

При этом в сентябре экспорт грузовых автомобилей из РФ увеличился на 2,2% по сравнению с августом 2021 года - до 1 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $23,4млн (-24,6% к августу).

Импорт автомобилей

Объем импорта легковых автомобилей в РФ в январе - сентябре 2021 года вырос на 69,4% в годовом выражении - до 260,3 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт составил $6,06 млрд (+76,7%).

Непосредственно в сентябре импорт легковых машин составил 26 тыс. штук (-17,7% к августу). В стоимостном выражении показатель составил $637,7 млн (-5% к августу).

Импорт грузовых автомобилей в РФ январе - сентябре 2021 года вырос на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,1 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель увеличился более чем в три раза - до $1 665,9 млн.

Импорт грузовых автомобилей в сентябре снизился на 5% по сравнению с августом - до 2,7 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $221 млн (+38,7% к августу).