Экспорт пшеницы из России за январь - сентябрь снизился на 2,9%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - сентябре 2021 года снизился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23 млн 924,3 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении показатель вырос на 21,4% и составил $6 млрд 180,2 млн.

В сентябре экспорт российской пшеницы в натуральном выражении снизился на 12,3% по сравнению с августом - до 4,6 млн тонн, в денежном выражении - на 4,1%, до $1 млрд 262,7 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - сентябре 2021 года вырос на 50% в денежном выражении и достиг $3 млрд 038,9 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 2 млн 408,4 тыс. тонн (-15,1%).

Экспорт свежей и мороженой рыбы упал на 5,7% - до $1 млрд 973 млн. В натуральном выражении показатель составил 1 млн 82,6 тыс. тонн (-16,2%).