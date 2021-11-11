"Роснефть" досрочно выплатила промежуточные дивиденды в размере 191 млрд рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года. Сумма составила рекордные для промежуточных выплат компании 191,04 млрд рублей, говорится в сообщении "Роснефти".

Как отмечают в "Роснефти", выплаты завершены еще 10 ноября, тогда как предельный срок установленный решением акционеров приходился на 17 ноября.

Согласно дивидендной политике, нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, и на выплаты направляет 50% от чистой прибыли по МСФО. В первом полугодии 2021 года "Роснефть" заработала 382 млрд рублей прибыли. Этот показатель стал рекордным для компании за отчетный период и более чем в 2,5 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года. При этом в июле 2021 года "Роснефть" также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 млрд рублей.

Ожидания высокой дивидендной доходности, по мнению отраслевых экспертов, один из факторов инвестиционной привлекательности компании и роста котировок ее акций. Так, 27 октября капитализация "Роснефти" на Московской бирже впервые в истории превысила 7 трлн рублей. А капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в $100 млрд. К тому моменту акции "Роснефти" достигали 665,7 рублей за бумагу на Мосбирже и до $9,53 за GDR (равен одной акции) на Лондонской бирже.

Рост стоимости бумаг "Роснефти" обгоняет по динамике многие публичные компаний нефтегазового сектора РФ. Рост индекса компаний ТЭКа на Московской бирже с начала года составил в первой половине дня торгов 27%, тогда как акции "Роснефти" с начала года выросли на 43%, а с начала пандемии, то есть с марта 2020 года, более чем в 2,8 раза. "Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы и аналитики: снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта "Восток Ойл", который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли", - отметил эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин.

Данные факторы позволяют "Роснефти" занимать высокие позиции в инвестиционных рейтингах. В марте 2021 года аналитики Bank of America в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) включили единственную компанию энергетического сектора - "Роснефть".

При этом весь потенциал роста компании еще не раскрыт. Инвесткомпания БКС прогнозирует стоимость GDR "Роснефти" на уровне $12 за бумагу, Bank of America - $11,2, Raiffeisen Bank - $11. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций "Роснефти" на уровне $10,5 за GDR, "Газпромбанк" - $10,1, J.P. Morgan - $10.