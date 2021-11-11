Эксперты: объем российского рынка видеоигр в 2021 году вырастет на 1%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем российского рынка видеоигр в 2021 году увеличится на 1% по сравнению с 2020 годом и составит 165,6 млрд рублей. В прошлом году рост составил 35% - до 163,4 млрд рублей, говорится в сообщении My.Games (международный игровой бренд, входит в Vk).

"По нашим прогнозам, российский игровой рынок в 2021 году вырастет на 1% против роста на 14% и 35% в 2019 и 2020 годах соответственно. Примерно такая же динамика прослеживается и на глобальном рынке, где объем индустрии, по данным NewZoo, в 2021 году снизится на 1,1%. Такие показатели в первую очередь связаны с эффектом высокой базы, вызванной строгими локдаунами 2020 года, когда люди уделяли больше времени играм дома. Несмотря на замедление темпов роста, за последние четыре года индустрия игр выросла в 1,6 раза (с 106,5 млрд рублей). В 2022 году мы ожидаем стабилизации ситуации и возвращения темпов роста российского рынка видеоигр к двузначным показателям", - приводятся в сообщении слова CEO My.Games Василия Магуряна.

Самым крупным сегментом в РФ остается рынок игр для персональных компьютеров, при этом в 2021 году он сократится на 4,6% и его объем составит 78,1 млрд рублей, тогда как за 2020 год он вырос на 34% - до 81,9 млрд рублей.

На втором месте находится сегмент мобильных игр. В 2021 году он вырастет на 10% и составит 73,8 млрд рублей (в 2020 году рост составил 39% - до 67,1 млрд рублей). На последнем месте идет сегмент консольных игр, объем которого в этом году снизится на 5% и составит 13,64 млрд рублей, в 2020 году рост составил 20%, до 14,4 млрд рублей.

В My.Games уточнили, что free-to-play сегмент игр по-прежнему останется самым крупным в России - 85% (144,4 млрд рублей) от всего рынка (в 2020 году - 83,3%, в 2019 году - 83,1%).

My.Games - международный игровой бренд (входит в состав VK), лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 13 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и азиатских странах, более 1800 сотрудников и 14 внутренних студий разработки. My.Games создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 80 проектами, а всего в ее портфолио - более 150 игр.