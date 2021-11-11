"Россети" обеспечат энергоснабжение промпредприятий порта Новороссийска

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" начала строительство подстанции "Южная Озереевка" и двух линий электропередачи протяженностью 20 км для энергоснабжения промышленных предприятий порта в Новороссийске и повышения надежности энергоснабжения потребителей, говорится в сообщении компании.

"Центр питания оснастят двумя силовыми трансформаторами мощностью по 10 МВА каждый, установят устройства релейной защиты, внедрят высокотехнологичные системы автоматизации и управления, а также передачи информации. Основная часть оборудования отечественного производства", - уточнили в компании.

К настоящему времени был смонтирован фундамент для подстанционного оборудования и начата установка опор ЛЭП.

В проект, окончание которого намечено на 2022 год, будет направлено порядка 1,4 млрд рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.