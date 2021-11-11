В Петербурге планируют выделить 35,5 млн рублей на поддержку предприятий общепита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют выделить 35,5 млн рублей субсидий на поддержку предприятий общественного питания, пострадавшим от введения ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в проекте постановления правительства города, опубликованном в четверг на официальном сайте администрации Смольного.

"Правительство Санкт-Петербурга постановляет: комитету финансов Петербурга выделить комитету по труду и занятости населения Петербурга 35,5 млн рублей на предоставление субсидий предприятиям общественного питания, оказывающим услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (фуд-корты и фуд-плейсы) <…>, пострадавшим от ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Субсидии не касаются фуд-кортов и фуд-плейсов, расположенных на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций. Они должны быть направлены на выплату заработной платы работникам и отчислений на заработную плату работников.

Как сообщалось, власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. С 1 ноября в городе заработала система QR-кодов. Она вводится в три этапа: с 1 ноября коды необходимы при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек (при этом все мероприятия такого масштаба с этого момента необходимо согласовывать с властями).

С 15 ноября аналогичное требование распространяется на посетителей театров, кинотеатров и цирков, музеев и выставок, бассейнов и фитнес-центров, а также для церемоний торжественной регистрации брака. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах. Впервые ее вводят и для магазинов, кроме продовольственных, торгующих товарами первой необходимости или "не имеющих зала обслуживания".