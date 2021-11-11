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ЕК значительно улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год

Весной она ожидала 2,7%, сейчас - 3,9%

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) значительно улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9%, весной ожидала 2,7%. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе ЕК.

"Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке. В весеннем прогнозе Еврокомиссия предсказывала рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,7%, в 2022 году - 2,3%.

Также Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП ЕС и зоны евро до 5% в 2021 году, с 4,3% и 4,2% соответственно в весеннем прогнозе. При этом ЕК понизила прогноз роста ВВП США до 7,2% в 2021 году, весной ожидала 7,8%.

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