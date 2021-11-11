Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в октябре выросла в 211,6 раза

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в октябре 2021 года достигла 33,9 млрд рублей, что в 211,6 раза больше, чем в октябре прошлого года (160 млн рублей), следует из отчетности кредитной организации.

За январь - октябрь 2021 года ВТБ получил 237,52 млрд рублей чистой прибыли (рост в 4,5 раза в годовом выражении).

Активы банка с начала года выросли на 15,1% - до 18,8 трлн рублей.

Портфель кредитов на 1 ноября составил 13,3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 12,5%. В октябре объем кредитов юридическим лицам снизился на 1,7% - до 9,1 трлн рублей, физлицам - вырос на 2,3%, до 4,2 трлн рублей.

Средства клиентов с начала года выросли на 19,3% - до 16,15 трлн рублей. При этом за октябрь средства юридических лиц снизились на 3,5% - до 10,7 трлн рублей, средства физлиц, напротив, немного выросли - на 0,7%, до 5,4 трлн рублей.

Также в октябре ВТБ досоздал резервы на 1,6 млрд рублей, тогда как годом ранее расходы на резервы составили 46,2 млрд рублей.

Вместе с тем расходы на содержание персонала и административные траты в октябре на 59,4% в годовом выражении - до 20,4 млрд рублей.