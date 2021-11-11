Сербия изучает возможность строительства у себя АЭС

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Сербия анализирует возможность строительства АЭС на территории республики в предстоящие годы. Об этом заявил в четверг журналистам президент республики Александар Вучич.

По его словам, "самым надежным вариантом" для Сербии стало бы строительство модульной АЭС. "Нужно рассмотреть, с кем работать по модульным АЭС: у Индии их 14, строит Канада, Франция, США строят, умеют построить русские, конечно, - сказал Вучич. - Российские АЭС обычно больше и дороже, без 10-11 млрд евро не подступиться, но это исключительные АЭС. Посмотрим, что мы будем делать в предстоящие годы, будем проводить самый серьезный анализ".

При этом Белград продолжит участвовать в проектах АЭС в соседних странах. "Шесть дней назад я разговаривал с [премьер-министром Венгрии] Виктором Орбаном по поводу их АЭС, мы предложили: мы готовы быть собственниками 15% их АЭС, готовы платить за это хорошую цену. Но эти разговоры сейчас только начались, а их блоки АЭC будут закончены в 2033 году", - рассказал Вучич. "Ранее у меня были предварительные разговоры с [занимавшим прежде пост премьера Болгарии] Бойко Борисовым вокруг [строящейся] АЭС "Белене", нужно будет продолжить", - добавил он.

Как ранее заявлял в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Венгрия ожидает, что два новых энергоблока на АЭС "Пакш" будут запущены в эксплуатацию уже в 2028-2029 годах.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№ 5 и № 6) с реакторами ВВЭР-1200.