В РЖД обсуждают детали введения QR-кодов на ж/д транспорте

"Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства. Надо отметить, что подобные меры уже приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран - Франции, Турции, ОАЭ и так далее, там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства", - рассказали в холдинге.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно, сообщили журналистам в оперштабе.