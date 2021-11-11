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В РЖД обсуждают детали введения QR-кодов на ж/д транспорте

В пресс-службе компании сообщили, что требования "будут определяться положениями законодательства"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Конкретные детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте прорабатываются и будут определяться положениями закона, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

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"Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства. Надо отметить, что подобные меры уже приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран - Франции, Турции, ОАЭ и так далее, там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства", - рассказали в холдинге.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно, сообщили журналистам в оперштабе.

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