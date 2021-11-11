Цена на зимний дизель на бирже впервые поднялась выше 61 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в четверг обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,8% и составила 61,28 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет рекорд пятый торговый день подряд. Биржевые индексы летнего и межсезонного дизельного топлива обновили максимумы в третий раз за неделю. Летний дизель подорожал на 0,1%, до 53,62 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 0,5%, до 54,88 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,5%, до 52,9 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,7%, до 53,7 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 2,9%, до 25,06 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась за день на 0,9%, до 58,09 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 3,8%, до 39,31 тыс. рублей за тонну.