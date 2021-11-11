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Минпромторг может внести компоненты водородного транспорта в систему оценки локализации

Министерство также планирует повысить бальную оценку тяговых батарей для электромобилей до 1000 баллов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минпромторг планирует внести компоненты для создания водородного транспорта в бальную систему оценки локализации, сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дмитрий Чернов.

"Нами уже в федеральные органы направлен на согласование проект поправок <...>. Будет очень большой блок, который будет содержать в себе оценку локализации компонентов, которые необходимы будут для водородного транспорта", - сказал он.

Чернов также добавил, что министерство планирует повысить бальную оценку тяговых батарей для электромобилей до 1000 баллов. По его словам, это создаст дополнительный стимул для автопроизводителей и поставщиков компонентов.

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