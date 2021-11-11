Ирак заинтересован в продолжении сотрудничества с "Лукойлом"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ирака заинтересованы в продолжении сотрудничества с российской нефтяной компанией "Лукойл". Об этом в четверг заявил иракский министр нефти Ихсан Абдель Джабер.

"Министерство нефти Ирака готово к продолжению сотрудничества, и мы подтверждаем серьезность и заинтересованность иракского правительства в том, чтобы "Лукойл" оставался ключевым партнером Ирака", - указал Абдель Джабер, слова которого привел иракский телеканал Al Sumaria. Министр выступил на пресс-конференции, где было объявлено о достижении добычи нефти на проекте "Западная Курна - 2" (месторождение расположено на юге Ирака) до 1 млрд баррелей.

"Этот день является одним из самых важных в истории нефтяной промышленности Ирака, и "Лукойл" играет важную роль в добыче на "Западной Курне - 2", - отметил министр. По его словам, "Лукойл внес свой вклад в обеспечение доходов иракского государства", подчеркнув, что российская компания "очень терпеливо относилась к ограничениям ОПЕК и программ развития". Как считает Абдель Джабер, это свидетельствует "о заинтересованности "Лукойла" в дальнейшем сотрудничестве с Ираком".

Разработку проекта "Западная Курна - 2" ведет российская компания "Лукойл". Он является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей. Контракт на разработку месторождения "Лукойл" подписал в 2010 году и уже реализовал первый этап разработки месторождения. Срок действия контракта составляет 25 лет.

Летом 2021 года президент "Лукойла" Вагит Алекперов говорил журналистам, что компания обсуждала с властями Ирака частичную продажу своей доли в проекте "Западная Курна - 2" и видит большой интерес к проекту. Но Министерство нефти Ирака настояло на сохранении участия "Лукойла" в проекте. Поэтому пока компания продолжает переговорные процессы по улучшению экономики на "Западной Курне - 2", особенно по пласту Ямама, отметил Алекперов.