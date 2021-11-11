ФАС подготовила демоверсию реестра крупных производителей стройматериалов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ФАС разработала демоверсию реестра крупных производителей строительных материалов, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский в рамках брифинга с компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса.

"ФАС создала демоверсию реестра крупных производителей стройматериалов. В него включена информация об объеме продаж, производственных мощностях и выручке отдельных компаний", - говорится в сообщении ФАС.

Реестр создается для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, арматуры и первичных полимеров.

"В совокупности с информацией о результатах хозяйственной деятельности компаний эти сведения позволят ФАС России оперативно контролировать ценообразование крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов, выявлять необоснованный рост цен и принимать соответствующие меры", - отмечают в ФАС.

При этом Шаскольский подчеркнул, что ФАС будет делать выводы о наличии или отсутствии в действиях хозяйствующих субъектов признаков нарушения "Закона о защите конкуренции" только после детального изучения их деятельности и не будет руководствоваться исключительно данными из реестра.

15 сентября ФАС сообщила о проведении совместно с Федеральной налоговой службой детальных проверок на рынке стройматериалов и смежных с ним рынках.