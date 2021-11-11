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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС одобрил использование двух препаратов для лечения коронавируса

Отмечается, что препараты Ronapreve и Regkirona могут быть использованы для лечения взрослых и детей старше 12 лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало авторизацию для лечения коронавируса препаратов Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фармацевтического регулятора.

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"Ronapreve и Regkirona - первые лекарства с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA для [лечения] COVID-19 и присоединившиеся к списку продуктов COVID-19, получивших положительное заключение впервые с тех пор, как Veklury (ремдесивир) был рекомендован для авторизации в июне 2020 года".

Отмечается, что препараты могут быть использованы для лечения коронавирусной инфекции у взрослых и детей старше 12 лет.

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