Регулятор ЕС одобрил использование двух препаратов для лечения коронавируса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало авторизацию для лечения коронавируса препаратов Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фармацевтического регулятора.

"Ronapreve и Regkirona - первые лекарства с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA для [лечения] COVID-19 и присоединившиеся к списку продуктов COVID-19, получивших положительное заключение впервые с тех пор, как Veklury (ремдесивир) был рекомендован для авторизации в июне 2020 года".

Отмечается, что препараты могут быть использованы для лечения коронавирусной инфекции у взрослых и детей старше 12 лет.