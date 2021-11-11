Урожай риса в Астраханской области в 2021 году вырос на треть

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Астраханские аграрии планируют собрать в 2021 году 29 тыс. т риса, что, по предварительным данным, на треть больше показателя 2020 года, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев в рамках заседания правительства Астраханской области в четверг.

"На сегодняшний день уборочная кампания в регионе практически завершена с объемом производства овощебахчевой продукции и картофеля в организованном секторе порядка 2 млн т. Отдельно хотел бы выделить два показателя - картофель и зерновые. Картофеля собрано 360,1 тыс. тонн (на 3% больше чем в 2020 году), Астраханская область - один из единственных регионов в Российской Федерации, занимающий ведущее место по производству картофеля, который в этом году отработал сверх плана. И отдельно хочу отметить показатель по зерновым , а именно по рису. В этом году мы получим 29 тыс. т - это серьезный отрыв от уровня прошлого года в сторону увеличения на 7 тыс. т (рост превысил 30%)", - сообщил на заседании Пашаев.

По словам министра, таких показателей удалось достичь, благодаря подписанным ранее соглашениям на полях Петербургского экономического форума по реализации инвестиционных проектов в секторе рисоводства и картофелеводства.

"В текущем году стартовали сразу три крупных инвестиционных проекта, направленные на создание комплексов по производству, переработке и хранению риса с объемом инвестиций свыше 4 млрд рублей и созданием более 500 рабочих мест. Реализация таких проектов позволит увеличить объем производства картофеля на 300 тыс. т и риса на 152 тыс. т", - сказал министр.

Он также отметил, что "по предварительной оценке в 2021 году объем валового производства сельскохозяйственной продукции превысит 60 млрд рублей, что больше на 4 млрд рублей уровня 2020 года".

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в 2020 году регион стал первым в стране по производству овощей. Общий объем собранного урожая составил около 2,2 млн т. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.