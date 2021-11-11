МВФ намерен создать механизм кредитования стран со средним уровнем дохода

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) намерен на фоне изменения климата разработать механизм льготного кредитования стран со средним уровнем дохода, в частности островных государств. Об этом в четверг заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"В свете климатического кризиса мы намерены разработать [финансовый] инструмент долгосрочного кредитования с низким уровнем процентов, кредиты будут предоставляться не только странам с низким уровнем доходов, но и уязвимым государствам со средним уровнем, в особенности островным", - сказала Георгиева на дебатах в рамках четвертого Парижского форума мира.

По ее словам, размер такого фонда составит $30-50 млрд. Его разработку МВФ планирует завершить к весенней сессии международной организации, а реализацию - к ежегодной встрече МВФ, которая обычно проходит в октябре. С помощью такой меры МВФ "намерен принять участие в эпохальной трансформации мировой экономики" в сторону новой экологически чистой модели, не способствующей изменению климата.

По мнению Георгиевой, оказание помощи слаборазвитым странам не только этически правильный поступок, но и соответствует интересам всех государств мира, в том числе развитых, в силу взаимосвязи экономических процессов. Она предложила "странам с сильными финансовыми резервами", у которых нет потребности в помощи МВФ, отдавать часть своих специальных прав заимствования (СДР) странам, наиболее в них нуждающимся. Такое поведение она назвала "просвещенной защитой собственных интересов".

Георгиева отметила, что страны с низким уровнем доходов получают довольно малую долю СДР. Африканский континент, к примеру, по ее словам, получил $31 млрд. Всего развивающиеся страны получили $275 млрд из $650 млрд, а государства с наиболее слабой экономикой лишь $21 млрд.

Решение МВФ о выделении $650 млрд

Исполнительный совет МВФ одобрил в начале августа выделение государствам - членам организации СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Данные ресурсы предназначаются в первую очередь для бедных стран, их использование является крайне ограниченным. Так, государства с низким уровнем дохода смогут использовать СДР для погашения своих долгов перед фондом, а также обменять эти единицы на реальные деньги с помощью специальных механизмов стран, валюты которых являются резервными для МВФ. СДР имеет безналичную форму, стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют.

Ранее организация уже сообщала о намерении создать новый трастовый фонд, который позволит обеспеченным странам жертвовать или давать в кредит под низкий процент свою долю СДР большему числу государств, а не только странам с низким уровнем дохода.