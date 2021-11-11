Росатом участвует в закрытых тендерах в ряде стран на строительство АЭС малой мощности

ГЛАЗГО, 11 ноября. /ТАСС/. Росатом принимает участие в закрытых тендерах на строительство АЭС малой мощности в ряде государств. Об этом в четверг заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях климатической конференции ООН в Глазго.

"Мы участвуем в пока закрытых тендерах в ряде стран. Есть большой интерес. Я могу даже сказать, что президент Кубы [Мигель Диас-Канель], например, посещал ледокол, это немного странно звучит, но именно на ледоколе стоит та самая реакторная установка РИТМ-200, с которой он успел ознакомиться, находясь в Санкт-Петербурге. Поэтому самые разные страны изучают малую атомную энергетику, в том числе плавучую", - сказал он.

Росатом будет максимально участвовать в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии, это важный партнер, отметил Лихачев. Он также заявил, что госкорпорация готова участвовать в проектах по строительству новых АЭС в Турции в случае получения соответствующего предложения.

"Это абсолютно логично для Турции продолжать строительство АЭС. Страна большая, с растущей экономикой. Создав отрасль, любой рачительный хозяин должен ее развивать. Поэтому вполне логично, что не только на самом юге, но и на черноморском побережье или в западной энергодефицитной части Турции можно такие мощности создавать. [Российское участие] будет зависеть от условий, - отметил он. - Если мы поймем, что складывается еще возможность, и если мы будем приглашены официально и если будут складываться как минимум приемлемые для нас, а желательно выгодные, условия, то мы с удовольствием будем в этом участвовать".