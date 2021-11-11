Глава "Полюса": бизнес не сможет привлекать капитал без ESG метрик уже через пять лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уже через пять лет бизнес не сможет привлекать финансирование без привязки к параметрам устойчивого развития. Такое мнение в интервью KPMG Media выразил генеральный директор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев.

"Критерии соответствия принципам ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) порой размыты, - отметил глава "Полюса". - Как бы это цинично не звучало, но я верю, что точки над i расставит финансовая система и те требования, которые со временем будет выдвигать рынок капитала к крупным эмитентам".

По словам Грачева, сейчас кредиторы только пробуют новые долговые инструменты, такие как привязанные к показателям устойчивого развития облигации (SLB, sustainability-linked bonds) или зеленое финансирование, ставка по которому привязана к достижению определенных параметров.

"Думаю, что через пять лет вообще не останется облигаций, которые не будут учитывать параметры ESG, - сказал глава "Полюса". - Это произойдет в тот момент, когда появится консенсус, какие параметры отслеживать в области устойчивого развития и как их оценивать".

"Не должно быть иллюзий: через несколько лет мы будем иметь дело с такими же четкими метриками в ESG, как сегодня в финансовой отчетности, а ESG станет неотъемлемой частью годовой отчетности любой компании, - отметил Грачев. - И когда это произойдет, станет гораздо сложнее, если не невозможно, кормить рынок какими-то размытыми обещаниями".

"Полюс" - производитель золота в России. Основные предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, в Якутии и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.