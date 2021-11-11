В калининградской ОЭЗ создадут почти 7 тыс. рабочих мест

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Компании, ставшие резидентами особой экономической зоны Калининградской области в 2021 году с заявленным объемом инвестиций 24,7 млрд рублей, создадут около 7 тыс. рабочих мест, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного правительства.

"В текущем году резидентами калининградской ОЭЗ стали 38 инвестпроектов с совокупным объемом инвестиций 24,7 млрд рублей и планами создать в ближайшее время почти 7 тыс. рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в реестре резидентов ОЭЗ в области зарегистрировано 277 действующих инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в размере 153 млрд рублей и количеством рабочих мест, при выходе на проектные мощности, 47 365 человек.

Госдума 11 ноября приняла в третьем и окончательном чтениях закон об особенностях налогообложения резидентов особой экономической зоны в Калининградской области. Согласно принятому документу, в частности, срок пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ОЭЗ в Калининградской области (7,6%) продлили до 10 лет. Резиденты могли применять льготный тариф только до конца 2025 года. "Льготы по страховым взносам стимулируют создание новых рабочих мест, в том числе - в стратегически важных для нашего региона высокотехнологичных направлениях, где требуются высокооплачиваемые квалифицированные специалисты. Кроме того, полагаем продление этой льготы справедливым по отношению к будущим инвесторам, которые станут резидентами особо экономической зоны после 2025 года", - сказал ТАСС заместитель председателя правительства области Дмитрий Кусков, комментируя решение.

Закон предусматривает защитный механизм для того, чтобы не допустить необоснованного использования льготы. В случае, если резидента исключили из ОЭЗ до момента выполнения инвестиционного контракта, он будет обязан заплатить земельный налог и неуплаченные страховые взносы. При этом, как отмечали ранее в областном правительстве, мера оказалась очень востребованной. За прошедшие три года льготой воспользовались почти 170 инвестпроектов - почти столько же, сколько за предыдущие 12 лет существования ОЭЗ.

Закон, принятый 11 ноября Госдумой, предусматривает также уточнение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе товаров для благотворительной деятельности на территорию России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Уточняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами ОЭЗ в случае его передачи иному резиденту ОЭЗ.