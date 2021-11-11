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En+ Group создаст водородную заправочную инфраструктуру для автобусов в Красноярске

Компания планирует вовлечь региональное правительство в участие в проекте

ГЛАЗГО, 11 ноября. /ТАСС/. En+ Group намерена развивать водородную заправочную инфраструктуру в Красноярске и позднее предложит региональному правительству также участвовать в проекте. Об этом заявил операционный директор компании Вячеслав Соломин, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Глазго.

"Мы планируем перевести автобусы на водородное топливо, а затем предложить механизмы сотрудничества для регионального правительства с целью улучшения качества жизни", - отметил он.

Согласно презентации Соломина, компания планирует устанавливать малый электролизер, компрессор, резервуар и механизм для подачи, а также устанавливать на автобусы водородные топливные ячейки.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

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РоссияКрасноярский край
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