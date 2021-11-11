Суд отказал компании экс-главы "Роснефти" Богданчикова в иске против потомков Ротшильдов

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Верховный суд штата Нью-Йорк отказал компании Fortinvest Investments Holding бывшего президента "Роснефти" Сергея Богданчикова в рассмотрении иска против инвестиционной фирмы Edmond de Rothschild, основанной потомками семейства Ротшильдов, по обвинениям в нанесении финансового ущерба на сумму $100 млн. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, судья Джоэл Коэн пришел к выводу, что данное дело нецелесообразно рассматривать в США, так как большинство материалов дела и ответчиков находятся за рубежом.

Согласно иску, направленному в суд 14 октября, базирующаяся в Люксембурге Fortinvest Investments Holding, единственным владельцем которой является Богданчиков, передала в 2001 году EDR $150 млн. В задачи последней, согласно контракту, входило инвестировать данные средства с целью извлечения выгоды в пользу Fortinvest Investments Holding. В качестве платы за эти услуги EDR, согласно исковой жалобе, должна была получить от компании Богданчикова $12 млн.

Однако, как отмечается в документе, руководство EDR якобы вступило в сговор с нью-йоркскими фирмами Fontanelle Capital, владельцами которой являются Владимир и Ольга Облонские, и OIM Capital Михаила Филимонова, которые также проходят ответчиками в иске Fortinvest Investments Holding. В результате сговора с ними EDR, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, якобы "присвоила миллионы долларов", принадлежащих компании Богданчикова, а также лишила ее возможной прибыли на десятки миллионов долларов.