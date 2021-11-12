Зеленский подписал закон об эффективном использовании энергоресурсов на Украине

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении эффективности использования энергоресурсов, разработанный по европейским стандартам. Об этом сообщила в четверг пресс-служба украинского Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Согласно документу, предусматривается создание национального плана действий, включающего перечень мероприятий по повышению энергоэффективности в сфере производства, транспортировки, передачи, распределения и потребления энергии.

Проект разработан в соответствии с договором об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским сообществом по атомной энергии. Закон закладывает фундамент для финансирования государственных программ энергоэффективности. В нем предусмотрен целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии, который должен составлять не менее 0,8% совокупного годового объема поставок потребителям, усредненного за период с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года.

Законопроект был утвержден Верховной радой 27 октября. Его инициаторами выступила группа депутатов президентской фракции "Слуга народа", а также "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

Ранее Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины разработало проект решения по продлению Государственной программы энергоэффективности до 2027 года и внесло его на рассмотрение правительства. Программа предусматривает мероприятия, которые позволят уменьшить использование электроэнергии и тепловой энергии, а также ежегодные потери питьевой воды.