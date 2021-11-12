Программу Ил-112В продолжат с учетом итогов расследования катастрофы в Кубинке

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работы по программам Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования катастрофы, произошедшей в августе 2021 года в Кубинке. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

Он подчеркнул, что катастрофа в Кубинке для всех стала трагедией. "Надо понимать, что самолет был экспериментальным. Машина проходила испытания - это всегда рискованный процесс. Сейчас очень важно найти причины и сделать необходимые выводы. Для этого комиссия по расследованию происшествия продолжает работу. Программы Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования", - сказал он.

13 августа Ил-112В прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия", однако 17 августа при выполнении тренировочного полета самолет потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего машина накренилась на правый борт, стала терять скорость, перевернулась и упала. В авиакатастрофе погибли три члена экипажа.

Самолеты Ил-114 и Ил-112В оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер. Так, в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние будут представлены международной публике впервые. Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион".

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12891923.