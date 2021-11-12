Авиарейс из столицы Хакасии запустят в Екатеринбург

ТАСС, 12 ноября. Авиарейс из аэропорта Абакана в Хакасии запустят до Екатеринбурга с 24 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского аэропорта.

"С 24 ноября 2021 года через аэропорт Абакан авиакомпания Red Wings планирует начать выполнение прямого регулярного рейса по маршруту Екатеринбург - Абакан - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполнятся по средам и пятницам, прибытие в Абакан намечено в 06:50 (02:50 мск), вылет обратно - в 07:50 (03:50 мск). Стоимость билетов составит от 5 тыс. рублей. Перелеты будут осуществляться на российском самолете Sukhoi SuperJet 100, предназначенном для перевозки 100 пассажиров.

В зависимости от эпидемической обстановки в расписании возможны изменения.