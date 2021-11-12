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Власти Чукотки планируют к 2025 году снизить долговую нагрузку до 16%

По прогнозам властей, на 1 января 2022 года размер госдолга региона составит 9 682,7 млн рублей

ТАСС, 12 ноября. Власти Чукотки планируют к началу 2025 году снизить уровень долговой нагрузки на бюджет региона до 16%, сообщила ТАСС руководитель окружного департамента экономики, финансов и имущественных отношений Алеся Калинова.

"За счет продления программы реструктуризации окружного долга по бюджетным кредитам до 2029 года часть высвободившихся средств в 2022-2023 годах будет направлена на проведение капитального ремонта линии электропередачи и автодороги от поселка Беринговский до аэропорта. Оставшаяся часть средств пойдет на погашение долга по федеральным кредитам. К началу 2025 года ожидается снижение уровня долговой нагрузки до 16%", - уточнила Калинова.

На 1 января 2022 года размер госдолга Чукотки прогнозируется в размере 9 682,7 млн рублей.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что более трети от общего объема расходов бюджета Чукотки в 2022 году будет направлено на финансирование социальной сферы. Общая доходная часть окружного бюджета в будущем году спрогнозирована на уровне 38,7 млрд рублей, расходов - около 40,4 млрд рублей. Рассмотрение бюджета на будущий год продолжается.

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РоссияЧукотский автономный округ
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