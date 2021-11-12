Агропромышленный парк стоимостью 37 млрд рублей заработает в Башкирии к 2025 году

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Транспортный агро-логистический парк "Уфимский" стоимостью 37 млрд рублей введут в эксплуатацию в Башкирии по очередям к 2025 году. Проект включен в перечень приоритетных, на данный момент инвестором вложено более 1 млрд, сообщил в пятницу замминистра сельского хозяйства республики Юрий Лысов на заседании комитета Госсобрания региона.

Проект принадлежит группе компаний "ПСК-6", соглашение о его реализации было подписано между правительством Башкирии и организацией на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

"Плановая стоимость проекта достаточно большая - 37 млрд рублей, на сегодня инвестором вложено более 1 млрд, в эксплуатацию агропарк планируют ввести по очередям до 2025 года", - сообщил Лысов.

Парк расположен на территории Иглинского и Уфимского районов, имеет выходы на федеральную трассу М-5, Транссибирскую железнодорожную магистраль, южный железнодорожный обход Уфы. Общая площадь объекта превышает 500 га. "На территории парка будут функционировать два комплекса объектов по направлениям деятельности - промышленно-логистический и агропромышленный парк. Первый направлен на организацию современного технологического комплекса, предполагающий создание мультимодального транспортно-логистического центра, включающий группу специализированных и универсальных оптово-распределительных центров и терминалов", - добавил Лысов.

Агропромышленный парк предназначен для хранения и первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельхозпродукции, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Планируется, что поставлять сырье в агропарк будут хозяйства республики, отметил замминистра.