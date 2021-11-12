Ростех начал опытно-конструкторские работы по созданию водородного авиадвигателя

По его словам, создать российский электрический самолет вполне реально, но для этого нужно решить ряд технических сложностей.

"Это реально, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - На последнем МАКСе можно было увидеть первые российские образцы таких машин. Эти самолеты имеют меньший углеродный след и целый ряд других преимуществ. Но есть и сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь - с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов, от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления. Наши компании ведут разработки в области электрификации воздушных судов. По ряду агрегатов уже есть хороший технический задел".

"Добавлю, что мы начали разработку авиадвигателей на водородном топливе. Сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы. Мы видим в этом направлении большой потенциал", - отметил Чемезов.

Ранее генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Юрий Шмотин сообщал, что компания рассматривает две основные технологии при разработке водородного авиадвигателя: непосредственное сжигание водородного топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных элементов.

Разработка электрического транспорта стала одним из приоритетов в развитии российской промышленности. Так, например, в этом году правительство РФ утвердило концепцию развития электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года. Более того, водородный проект есть и в сфере железнодорожных перевозок. В 2019 году РЖД, Росатом, ТМХ и власти Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах, их планируется испытать на Сахалине. Летом этого года сообщалось, что пассажирское сообщение на водородных поездах на Сахалине планируется начать в 2024 году. Стоимость разработки одной модели поезда превышает 1 млрд рублей.