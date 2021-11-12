Бизнес из стран ЕАЭС впервые примет участие в конференции поставщиков Банка России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предприниматели из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) впервые примут участие в конференции поставщиков Банка России, которая в этом году пройдет 25 - 26 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор департамента закупок ЦБ РФ Мария Тимошенко.
"В третьей конференции поставщиков Банка России впервые примут участие представители стран ЕАЭС - предприниматели из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Планируем налаживать с ними сотрудничество как с потенциальными поставщиками, что откроет еще больше возможностей для развития конкуренции в сфере закупок", - сказала она.
Участники мероприятия получат актуальную информацию об организации процесса закупок регулятора, требованиях, предъявляемых к поставщикам, а также условиях, необходимых для участия в закупках Банка России. Вопросы взаимодействия при проведении закупок будут обсуждаться на онлайн-дискуссиях. "Отдельный блок в деловой программе конференции мы посвятим открытому общению с участниками рынка. Так, ждем обратной связи от поставщиков о проблемах и трудностях при участии в закупочных процедурах. А нашим коллегам из сообщества закупщиков финансовой сферы мы предоставим возможность высказать свою позицию", - добавила Тимошенко.
Регистрация на конференцию поставщиков Банка России открыта с 12 ноября.