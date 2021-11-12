Сечин: "Роснефть" может продемонстрировать дальнейшее увеличение финансовых показателей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейший рост показателей прибыли и денежного потока. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении компании.

"Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока", - сказал он.

Сечин отметил, что по итогам третьего квартала "Роснефть" достигла нового исторического рекорда по показателю EBITDA на единицу добычи, а абсолютные значения EBITDA и свободного денежного потока стали максимальными за последние 12 кварталов. "Чистая прибыль за девять месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 года, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров", - добавил глава компании.

Расхождение между спросом и предложением может привести к новому суперциклу на рынках нефти газа, отметил Сечин.

По его словам, сегодня в мире наблюдается опережающий рост спроса на традиционные энергоресурсы, несмотря на неопределенность в мировой экономике из-за сложной эпидемиологической обстановки. "По мере дальнейшего выявления структурных расхождений между спросом и предложением на мировых энергетических рынках мы можем стать свидетелями нового суперцикла на рынках нефти и газа", - сказал он.